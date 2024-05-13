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القوات الأميركية تعلن عن اعتراضها مسيرتيّن وصاروخ أطلقت من اليمن

Lebanon 24
13-05-2024 | 23:00
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أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمبركية (سينتكوم)، عن اعتراضها طائرتين مسيرتيّن وصاروخ مضاد للسفن، أطلقها الحوثيون من أراضي اليمن فوق البحر الأحمر.
وقالت القيادة في بيان لها أن قواتها "دمرت بنجاح نظاما طائرا مسيّرا في منطقة يسيطر عليها الحوثيون عند الساعة 3:41 بعد الظهر (بتوقيت صنعاء)، يوم 13 أيار.
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وتابع البيان أنه في وقت لاحق دمرت سفينة "ميسون" الأميركية صاروخا باليستيا مضادا للسفن، أطلقه الحوثيون في البحر الأحمر، إضافة إلى تدمير طائرة مسيّرة أخرى تم إطلاقها باتجاه البحر الأحمر أيضا.
 
وأكدت "سينتكوم" عدم وقوع إصابات أو أضرار بسفن التحالف أو سفن تجارية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية، قد قالت ليلة الأحد إلى الاثنين، إنها أسقطت مسيّرة أطلقها الحوثيون فوق خليج عدن.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن المسيّرة الحوثية فوق خليج عدن شكلت تهديدا للسفن التجارية. (العربية)
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