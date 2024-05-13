بايدن يوقع قانونا يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الاثنين على قانون أقره أعضاء في الكونغرس الأميركي في وقت سابق يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا.



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وفي 30 نيسان الماضي، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون (HR 1042) يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا. وتم بعد ذلك إرسال الوثيقة، التي وافق عليها مجلس النواب الأمريكي في ديسمبر، إلى بايدن للتوقيع عليها. وقال البيت البيض في بيان إن بايدن وقع على القانون رقم H.R. 1042، الذي يحظر استيراد اليورانيوم غير المشع، والمنخفض التخصيب المنتج في روسيا أو بواسطة منشأة روسية".وفي 30 نيسان الماضي، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون (HR 1042) يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا. وتم بعد ذلك إرسال الوثيقة، التي وافق عليها مجلس النواب الأمريكي في ديسمبر، إلى بايدن للتوقيع عليها.

ويتضمن القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من اعتماده، فرض حظر على استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب المنتج في روسيا أو إحدى الشركات المسجلة هناك، وسيتواصل الحظر حتى عام 2040.

وفي الوقت نفسه تسمح الوثيقة لوزير الطاقة الأميركي، بالاتفاق مع وزير الخارجية ووزير التجارة، برفع هذا الحظر في حالة عدم توفر مصادر أخرى لإمدادات اليورانيوم.

هذا وقد حذرت شركة Centrus، وهي أكبر شركة للوقود النووي في الولايات المتحدة، من أنها بعد فرض الحظر، ستطلب من الإدارات المعنية تقديم استثناءات من أجل مواصلة توريد اليورانيوم لعملائها ولضمان مصالح الصناعة النووية الأميركية برمتها. (RT)