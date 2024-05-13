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عربي-دولي
على متن قطار آتيا من بولندا.. بلينكن يصل كييف في زيارة مفاجئة
Lebanon 24
13-05-2024
|
23:21
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في زيارة مفاجئة، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صباح اليوم الثلاثاء إلى كييف ترمي لطمأنة الأوكرانيين بشأن استمرار دعم الولايات المتحدة لبلادهم وإمدادهم بالأسلحة في وقت تشنّ فيه روسيا هجوما على منطقة خاركيف.
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وبلينكن الذي يقوم برابع زيارة له إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في شباط 2022، وصل على متن قطار ليلي آتيا من بولندا.
وسيلتقي المسؤول الأميركي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس يرافق الوزير في زيارته.
وعلى متن القطار الذي أقلّ بلينكن إلى كييف، قال للصحافيين مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية طالبا عدم نشر اسمه إن "هذه الرحلة تهدف أولا إلى إرسال إشارة قوية لطمأنة الأوكرانيين الذين من الواضح أنهم في وضع صعب للغاية، سواء بسبب تكثيف القتال على الجبهة الشرقية، أو لأن الروس يقومون الآن بتوسيع هجماتهم عبر الحدود إلى خاركيف".
وأضاف أن الوزير الأميركي يعتزم على وجه الخصوص أن يشرح للمسؤولين الأوكرانيين "بالتفصيل الطريقة التي ستوضع فيها مساعدتنا موضع التنفيذ بما يعزّز دفاعاتهم ويسمح لهم باستعادة زمام المبادرة" في ساحة المعركة.
وأعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، في بيان مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار على شكل معدّات ومساعدات للتدريب تهدف إلى "تقديم الدعم" لكييف.(سكاي نيوز)
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