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عربي-دولي

في العراق.. هجوم إرهابي على نقطة عسكرية يُسفر عن سقوط قتلى

Lebanon 24
13-05-2024 | 23:22
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قُتل عدد من العسكريين، بينهم ضابط برتبة عقيد إثر هجوم، شرق محافظة صلاح الدين بشمال العراق.

ونعت وزارة الدفاع العراقية، العقيد الركن خالد ناجي وساك، وهو آمر الفوج الثاني التابع للواء المشاة رقم 93، وعددا لم تحدده من مقاتلي الفوج.
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وأضافت الوزارة أن هؤلاء العسكريين "استشهدوا الاثنين أثناء تصديهم لهجوم إرهابي على نقطة عسكرية شرقي محافظة صلاح الدين".

ولم يوضح البيان تفاصيل بشأن الجهة المهاجمة ولا عدد العسكريين الذين قتلوا في الهجوم، لكن قناة "السومرية نيوز" الخاصة نقلت عن مصدر أمني قوله إن الهجوم نفذه مسلحون من تنظيم الدولة.

وأضاف المصدر أنه حسب المعلومات الأولية أسفر الهجوم عن مقتل 5 عسكريين بينهم العقيد وساك، وإصابة 5 آخرين بجروح ، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وكذلك، نقلت رويترز عن مصدرين أمنيين أن ضابطا و4 جنود عراقيين قتلوا وأصيب 5 آخرون في الهجوم. (الجزيرة)
المصدر: الجزيرة
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