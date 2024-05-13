إسرائيل تستعد لعملية كبيرة في رفح.. هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون

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كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلا عن مسؤولين أميركيين إن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف رفح في غزة للمضي قدما في عملية اجتياح المدينة.وأشار المسؤولان لـ"سي إن إن" إلى أنهما ليسا متأكدين بعد ما إذا كانت إسرائيل اتخذت قرارا نهائيا بشن عملية واسعة في رفح خلال الأيام القادمة.وأضاف أحد المسؤولين أن إسرائيل لم تتخذ الاستعدادات الكافية – بما في ذلك بناء البنية التحتية المتعلقة بالغذاء والنظافة والمأوى – قبل احتمال إجلاء أكثر من مليون من سكان غزة الذين يقيمون حاليا في رفح.ويكافح عمال الإغاثة من أجل توزيع المواد الغذائية والإمدادات الأخرى المتضائلة على مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين بسبب ما تقول إسرائيل إنها عملية محدودة في رفح، حيث لا يزال المعبران الرئيسيان بالقرب من المدينة الواقعة بجنوب غزة مغلقين.وقالت وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة إن 360 ألف فلسطيني فروا من رفح خلال الأسبوع الماضي، من بين 1.3 مليون كانوا لجأوا إليها قبل بدء العملية، ومعظمهم فروا بالفعل من القتال في أماكن أخرى على مدار الحرب المستمرة منذ 7 أشهر بين إسرائيل وحماس.وخلال الأسبوع الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي عمليات القصف والعمليات الأخرى في رفح، بينما أمر السكان بإخلاء أجزاء من المدينة.وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قد قال يوم الإثنين أن لصحفيين بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تريد لحماس الهزيمة، مضيفا أن الفلسطينيين العالقين وسط الحرب يواجهون الجحيم وأن أي عملية عسكرية كبيرة تنفذها إسرائيل في رفح ستكون خطأ.(سكاي نيوز)