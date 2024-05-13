23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تستعد لعملية كبيرة في رفح.. هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون
Lebanon 24
13-05-2024
|
23:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلا عن مسؤولين أميركيين إن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف رفح في غزة للمضي قدما في عملية اجتياح المدينة.
وأشار المسؤولان لـ"سي إن إن" إلى أنهما ليسا متأكدين بعد ما إذا كانت إسرائيل اتخذت قرارا نهائيا بشن عملية واسعة في رفح خلال الأيام القادمة.
Advertisement
وأضاف أحد المسؤولين أن إسرائيل لم تتخذ الاستعدادات الكافية – بما في ذلك بناء البنية التحتية المتعلقة بالغذاء والنظافة والمأوى – قبل احتمال إجلاء أكثر من مليون من سكان غزة الذين يقيمون حاليا في رفح.
ويكافح عمال الإغاثة من أجل توزيع المواد الغذائية والإمدادات الأخرى المتضائلة على مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين بسبب ما تقول إسرائيل إنها عملية محدودة في رفح، حيث لا يزال المعبران الرئيسيان بالقرب من المدينة الواقعة بجنوب غزة مغلقين.
وقالت وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة إن 360 ألف فلسطيني فروا من رفح خلال الأسبوع الماضي، من بين 1.3 مليون كانوا لجأوا إليها قبل بدء العملية، ومعظمهم فروا بالفعل من القتال في أماكن أخرى على مدار الحرب المستمرة منذ 7 أشهر بين إسرائيل وحماس.
وخلال الأسبوع الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي عمليات القصف والعمليات الأخرى في رفح، بينما أمر السكان بإخلاء أجزاء من المدينة.
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قد قال يوم الإثنين أن لصحفيين بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تريد لحماس الهزيمة، مضيفا أن الفلسطينيين العالقين وسط الحرب يواجهون الجحيم وأن أي عملية عسكرية كبيرة تنفذها إسرائيل في رفح ستكون خطأ.(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
على متن يخت.. لاميتا فرنجية تستمتع بوقتها مع زوجها في دبي تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
على متن يخت.. لاميتا فرنجية تستمتع بوقتها مع زوجها في دبي تعرفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2024-05-13
13/05/2024 03:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"مصدقة حالا شاكيرا".. ميريام فارس تُثير الجدل بطريقة رقصها (فيديو)
Lebanon 24
"مصدقة حالا شاكيرا".. ميريام فارس تُثير الجدل بطريقة رقصها (فيديو)
04:43 | 2024-05-13
13/05/2024 04:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يجري داخل المصارف
Lebanon 24
هذا ما يجري داخل المصارف
03:15 | 2024-05-13
13/05/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفصال نجمة ستار أكاديمي عن زوجها الملحن الشهير.. اليكم السبب
Lebanon 24
إنفصال نجمة ستار أكاديمي عن زوجها الملحن الشهير.. اليكم السبب
06:05 | 2024-05-13
13/05/2024 06:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد "الدولار المصرفي"
Lebanon 24
هذا جديد "الدولار المصرفي"
15:53 | 2024-05-13
13/05/2024 03:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:41 | 2024-05-14
بطائرة "إرفد".. "المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف نقطة إسرائيلية
01:35 | 2024-05-14
بعد الهجوم الأول الناجح.. أوكرانيا تجدّد إطلاق الصواريخ على "بيلغورود" (صور)
01:22 | 2024-05-14
بعد إغلاق "قناة الجزيرة".. هل تستكمل "كرة الثلج" طريقها نحو وسائل الإعلام الإسرائيلية؟
01:17 | 2024-05-14
"الأونروا": أكثر من 150 ألف امرأة حامل في غزة يواجهن مخاطر صحية رهيبة
01:10 | 2024-05-14
وسط القتال.. روسيا تختبر روبوتات عسكرية تقمع "الدرونات"
01:03 | 2024-05-14
الرئيس الماليزي يزور قطر.. وغزة محور النقاشات
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
14/05/2024 09:25:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
14/05/2024 09:25:33
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
14/05/2024 09:25:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24