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عربي-دولي

الملك تشارلز يتخلى عن منصب عسكري مهم للأمير وليام (فيديو)

Lebanon 24
13-05-2024 | 23:29
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بحفل أقيم أمس الإثنين، أسند ملك بريطانيا تشارلز دورا عسكريا كبيرا لابنه الأمير وليام، في ظهور مشترك نادر لكليهما مع تكثيف الملك عودته لممارسة المهام العامة بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

وقدم تشارلز لوليام لقب العقيد الأعلى لسلاح الجو بالجيش، وهو المنصب الذي شغله الملك لمدة 32 عاما، أمام طائرة هليكوبتر أباتشي، في احتفال شاهده عسكريون في متحف الطيران العسكري بجنوب إنجلترا.

وقال تشارلز عن ابنه، وهو قائد سابق لطائرات الهليكوبتر للبحث والإنقاذ في سلاح الجو الملكي البريطاني "إنه طيار جيد جدا بالفعل".
 
 
 
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وكانت زيارة تشارلز لمتحف الطيران العسكري أحدث ظهور علني له منذ عودته إلى ممارسة مهامه في نهاية أبريل، أي بعد ثلاثة أشهر تقريبا من إعلان قصر بكنغهام خضوعه لعلاج من نوع غير محدد من السرطان.

وأفاد تشارلز، خلال حفل التسليم، إنه يودع اللقب "بحزن" لكن سلاح الجو بالجيش سينتقل من "قوة إلى قوة" تحت قيادة ابنه.

وأضاف: "اعتنوا بأنفسكم ولا أستطيع أن أخبركم بمدى فخري بعمل معكم طوال هذا الوقت".

وأمضى وليام بعض الوقت داخل مقر سلاح الجو، حيث شاهد التدريب والمعدات واستمع إلى الجنود. (سكاي نيوز)

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