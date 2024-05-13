من غزة إلى رفح.. آلة القتل الإسرائيلي مستمرة

Advertisement

شن الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء غارات كثيفة على شمال وجنوب قطاع غزة، أسفرت عن سقوط المزيد من الشهداء والمصابين وتدمير المباني السكنية.ونقل مراسل الجزيرة أن شهداء وجرحى سقطوا في غارة استهدفت منزلا مأهولا من 4 طوابق لعائلة كراجة في مخيم النصيرات الجديد.وذكر الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل أن طواقم الدفاع المدني انتشلت 8 شهداء وأجلت مصابين من تحت أنقاض منزل عائلة كراجة.وقد اندلع حريق بعد استهداف طائرات الاحتلال لمحيط المدرسة الأولى بمخيم 2 في النصيرات.ووصلت 3 إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء القصف الذي طال مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.وذكرت مصادر صحفية أن النيران تحاصر النازحين داخل المدرسة الأولى في مخيم 2 بالنصيرات، بعد استهداف المستودعات بداخلها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.وتعرضت منازل في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة لغارات إسرائيلية مكثفة أدت لسقوط شهداء وجرحى.وقال المراسل إن طائرات مروحية إسرائيلية تطلق النار صوب حي الزيتون شرقي مدينة غزة.في الأثناء، انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين عدد من الشهداء إضافة إلى مصابين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزل عائلة الصفدي المؤلف من 3 طوابق في شارع يافا بحي الدرج وسط مدينة غزة.وفي رفح جنوبا، استهدفت غارة إسرائيلية المنطقة الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وفي وقت سابق، استشهد سائق فلسطيني وأصيبت موظفة أجنبية يعملان بمنظمة الصحة العالمية في قصف إسرائيلي على منزل كانا بالقرب منه في رفح. (الجزيرة)