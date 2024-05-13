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مجموعة "الأمر 9" اليمينية الإسرائيلية تمنع إدخال المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
13-05-2024 | 23:49
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هاجم مستوطنون طريق قافلة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة،  وأتلفوها في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة. 

وأظهرت مقاطع مصورة عرقلة المستوطنين مرور قافلة المساعدات إلى غزة عبر معبر ترقوميا غربي مدينة الخليل بجنوب الضفة المحتلة ظهر اليوم.
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وقاموا بإتلاف محتويات الشحنة من المواد الغذائية، وأكدوا رفضهم السماح بنقل أي مساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل استمرار احتجاز أسرى إسرائيليين في القطاع.

وتحدثت مصادر عبرية عن أن ما تسمى عناصر "الأمر 9" ومتظاهرين آخرين منعوا شاحنات المساعدات التي غادرت الخليل من شق طريقها إلى غزة عند حاجز ترقوميا.

و"الأمر 9" هي مجموعة يمينية إسرائيلية تقود الاحتجاجات لمنع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة. (شبكة قدس)
 
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