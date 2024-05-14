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إقتصاد
لتعزيز التعاون.. وفد تجاري بريطاني ضخم يصل إلى السعودية
Lebanon 24
14-05-2024
|
00:20
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على خلفية المحادثات الجارية بين المملكة المتحدة والدول الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي بشأن إبرام اتفاق تجاري، تستضيف المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية قمة مشتركة في الرياض اليوم الثلاثاء، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين مع استمرار المفاوضات حول اتفاق تجاري أوسع بين بريطانيا ودول الخليج.
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وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن مسؤولين تنفيذيين من شركات بينها "إتش إس بي سي" (HSBC Holdings Plc)، و"الخطوط الجوية البريطانية" (British Airways Plc) سيكونون من بين أكثر من 450 من رجال الأعمال البريطانيين الذين سيحضرون القمة، التي قالت إنها تضم أكبر وفد تجاري أرسلته منذ أكثر من عقد من الزمن.
بالتوازي، قال نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن: "نحن نفتح أسواقنا أمام بعضنا البعض، بحيث يتدفق الاستثمار والصادرات والسياحة والتعاون في كلا الاتجاهين"، مشيراً إلى دعم المملكة المتحدة لـ"رؤية 2030" للمملكة العربية السعودية، وهي خطة البلاد لتعزيز تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. وأضاف: "بريطانيا لا تؤيد رؤية 2030 فحسب، بل نريد أن نكون جزءاً منها".
وتسعى المملكة المتحدة إلى الاستفادة من علاقتها مع السعودية لكسب الأعمال التجارية للشركات البريطانية في المملكة، مع جذب الاستثمارات مرة أخرى إلى بريطانيا. وتم التركيز بشكل خاص في الأشهر الأخيرة على مجال الذكاء الاصطناعي، حيث دعت المملكة المتحدة المسؤولين السعوديين للمشاركة في قمة عالمية للذكاء الاصطناعي استضافها ريشي سوناك العام الماضي. وتأمل بريطانيا أيضاً الاستفادة من خطط السعودية التنويع الاقتصادي في مجالات مثل الخدمات المالية والتعليم العالي، وهي مجالات تتمتع المملكة المتحدة فيها بالخبرة. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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