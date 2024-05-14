محاولات الجيش تفشل.. إسرائيل تؤكّد المضي قدمًا بالتحقيق في هجوم "حماس"

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رحب "مكتب مراقب الدولة" في إسرائيل، الذي يتولى التحقيق في الفشل الاستخباراتي المحتمل، بقرار المحكمة العليا التي رفضت تأجيل التحقيق في فشل استخباراتي محتمل سبق هجوم "حماس" ، وقال إنه "يتوقع من جميع الجهات الخاضعة للرقابة أن تأمر موظفيها بالامتثال للواجب المفروض عليهم والتعاون الكامل".وكان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي صرح، يوم الأحد الماضي، بأنه "يتحمل مسؤولية فشل الجيش في الدفاع عن مدنيينا في 7 أكتوبر". وأنه يُنظر إلى الهجوم على أنه "فشل استخباراتي على نطاق واسع".ويوم أمس، عبّر رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي رونين بار عن الشعور السائد لدى جميع الإسرائيليين بالخسارة والفشل في توفير الغطاء الأمني لشعب إسرائيل في الـ7 من تشرين الأول.وقال في خطاب له: "نحن نحقق بعمق في دور الشاباك في مواجهة هجوم حماس. إنه تحقيق مؤلم وهام. وسوف نتعلم من هذا ونصحّح المطلوب". (روسيا اليوم)