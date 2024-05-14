Advertisement

عربي-دولي

محاولات الجيش تفشل.. إسرائيل تؤكّد المضي قدمًا بالتحقيق في هجوم "حماس"

Lebanon 24
14-05-2024 | 00:51
A-
A+
Doc-P-1199151-638512702643925791.jpg
Doc-P-1199151-638512702643925791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

رحب "مكتب مراقب الدولة" في إسرائيل، الذي يتولى التحقيق في الفشل الاستخباراتي المحتمل، بقرار المحكمة العليا التي رفضت تأجيل التحقيق في فشل استخباراتي محتمل سبق هجوم "حماس"  ، وقال إنه "يتوقع من جميع الجهات الخاضعة للرقابة أن تأمر موظفيها بالامتثال للواجب المفروض عليهم والتعاون الكامل".
Advertisement

وكان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي صرح، يوم الأحد الماضي، بأنه "يتحمل مسؤولية فشل الجيش في الدفاع عن مدنيينا في 7 أكتوبر". وأنه يُنظر إلى الهجوم على أنه "فشل استخباراتي على نطاق واسع".

ويوم أمس، عبّر رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي رونين بار عن الشعور السائد لدى جميع الإسرائيليين بالخسارة والفشل في توفير الغطاء الأمني لشعب إسرائيل في الـ7 من تشرين الأول.

وقال في خطاب له: "نحن نحقق بعمق في دور الشاباك في مواجهة هجوم حماس. إنه تحقيق مؤلم وهام. وسوف نتعلم من هذا ونصحّح المطلوب". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:41 | 2024-05-14
01:35 | 2024-05-14
01:22 | 2024-05-14
01:17 | 2024-05-14
01:10 | 2024-05-14
01:03 | 2024-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24