Advertisement

عربي-دولي

وسط القتال.. روسيا تختبر روبوتات عسكرية تقمع "الدرونات"

Lebanon 24
14-05-2024 | 01:10
A-
A+
Doc-P-1199155-638512705830340147.jpg
Doc-P-1199155-638512705830340147.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت وحدات الجيش الروسية المشاركة في العملية العسكرية باختبار روبوتات عسكرية جديدة مضادة للدرونات.

وقال مدير شركة "PPSH laboratory" الروسية، دينيس أوسلومنكو: "بدأت بعض وحدات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الخاصة باختبار روبوتات جديدة مجهزة بمنظومات Triton للحرب الإلكترونية، والتي تستخدم لقمع الدرونات".
Advertisement

وأضاف: "من الخطر إرسال المسعفين أو المنقذين لإجلاء الجرحى في بعض مناطق القتال، حيث يمكن أن يتعرضوا للنيران المعادية أو لخطر درونات FPV، لذا ظهرت الحاجة لتطوير روبوتات مجهزة بأنظمة Triton. لدينا حاليا نوعان من الروبوتات المزودة بهذه الأنظمة، روبوتات مخصصة لمرافقة الفرق الهجومية وفرق الإسعاف، وروبوتات مخصصة لمرافقة الروبوتات العسكرية الأخرى، وخلال العملية العسكرية الخاصة تم أيضا اختبار روبوتات مجهزة بأنظمة حرب إلكترونية، مخصصة لمرافقة روبوتات الإجلاء وروبوتات زرع الألغام".

وتجدر الإشارة إلى أن منظومات "Triton" هي منظومات حرب إلكترونية روسية قادرة على إسكات درونات FPV وتعمل بنطاقي +800 و+900 ميغاهيرتز. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:41 | 2024-05-14
01:35 | 2024-05-14
01:22 | 2024-05-14
01:17 | 2024-05-14
01:03 | 2024-05-14
01:00 | 2024-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24