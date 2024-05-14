وسط القتال.. روسيا تختبر روبوتات عسكرية تقمع "الدرونات"

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بدأت وحدات الجيش الروسية المشاركة في العملية العسكرية باختبار روبوتات عسكرية جديدة مضادة للدرونات.وقال مدير شركة "PPSH laboratory" الروسية، دينيس أوسلومنكو: "بدأت بعض وحدات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الخاصة باختبار روبوتات جديدة مجهزة بمنظومات Triton للحرب الإلكترونية، والتي تستخدم لقمع الدرونات".وأضاف: "من الخطر إرسال المسعفين أو المنقذين لإجلاء الجرحى في بعض مناطق القتال، حيث يمكن أن يتعرضوا للنيران المعادية أو لخطر درونات FPV، لذا ظهرت الحاجة لتطوير روبوتات مجهزة بأنظمة Triton. لدينا حاليا نوعان من الروبوتات المزودة بهذه الأنظمة، روبوتات مخصصة لمرافقة الفرق الهجومية وفرق الإسعاف، وروبوتات مخصصة لمرافقة الروبوتات العسكرية الأخرى، وخلال العملية العسكرية الخاصة تم أيضا اختبار روبوتات مجهزة بأنظمة حرب إلكترونية، مخصصة لمرافقة روبوتات الإجلاء وروبوتات زرع الألغام".وتجدر الإشارة إلى أن منظومات "Triton" هي منظومات حرب إلكترونية روسية قادرة على إسكات درونات FPV وتعمل بنطاقي +800 و+900 ميغاهيرتز. (روسيا اليوم)