الرئيس الماليزي يزور قطر.. وغزة محور النقاشات

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زار رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم دولة قطر، حيث استقبله الأمير الشيخ تميم بن حمد.وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن اللقاء شهد مباحثات حول علاقات البلدين الثنائية، وقضايا إقليمية ودولية، أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وتابعت الوكالة بأن الشيخ تميم وأنور إبراهيم "بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف مجالات التعاون، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".وأعرب أمير قطر عن "أمله في أن تسهم المباحثات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يحقق مصالح البلدين الصديقين".فيما أكد رئيس وزراء ماليزيا "أهمية المباحثات في فتح آفاق واعدة للشراكة الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والأصعدة”، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين على مدى خمسين عاما.وحضر اللقاء رئيس الديوان الأميري القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير التجارة والصناعة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، ومسؤولون آخرون.