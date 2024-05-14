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عربي-دولي

بعد الهجوم الأول الناجح.. أوكرانيا تجدّد إطلاق الصواريخ على "بيلغورود" (صور)

Lebanon 24
14-05-2024 | 01:35
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أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 25 صاروخ "فامبير" تشيكية أطلقتها قوات كييف على مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

وأسقطت الدفاعات الروسية مساء أمس الاثنين عند الساعة 19.30، صاروخين و6 قنابل جوية موجهة ومسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.
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وأصيبت امرأة بجروح خطيرة خلال الهجوم ليلا الذي شنته القوات الأوكرانية على تجمعات سكنية في بيلغورود. 

كما تسبب القصف في ضرر كبير في المباني السكنية والمركبات وتسبب بانقطاع الكهرباء في بعض المناطق. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
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