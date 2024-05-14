بطائرة "إرفد".. "المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف نقطة إسرائيلية

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف أم الرشراش في إسرائيل بطائرتين مسيرتين من نوع "الأرفد" للمرة الأولى، ردا على هجوم إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين.



وعرضت "المقاومة" في قناتها على "تيلغرام" مقطع فيديو لإطلاق مسيرتي "الأرفد" باتجاه هدف عسكري قالت إنه في "أم الرشراش" في "الأراضي المحتلة ".

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وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، استهدفنا مساء يوم الإثنين 13 أيار 2024، هدفا حيويا في إيلات "أم الرشراش" بأراضينا المحتلة، بواسطة طائرتين مسيرتين من نوع "الأرفد" تستخدم للمرة الاولى". (روسيا اليوم)