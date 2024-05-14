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العقرب.. أكبر مهربي البشر والمطلوب الأول أوروبيا سقط بقبضة الأمن

Lebanon 24
14-05-2024 | 02:29
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أعلنت سلطات الأمن في إقليم كردستان العراق، القبض على أحد أكثر مهربي البشر المطلوبين في أوروبا، الإثنين.

وقال الجهاز الأمني التابع لحكومة الإقليم، إنه ألقى القبض على برزان مجيد الملقب بـ"العقرب" في السليمانية، بناء على طلب من الإنتربول و"بعد تبادل المعلومات الاستخبارية".
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وأضاف أنه تم تسليمه إلى إدارة العدل في الإقليم.

وأعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا عن اعتقال مجيد، عبر حسابها على منصة "إكس".

وكانت وكالة الجريمة قد أصدرت نداء للمساعدة في تعقب مجيد عام 2022، بعد إدانته غيابيا في بلجيكا بجرائم تهريب بشر، بعد تحقيق مشترك بين لندن وبروكسل.

وقالت الوكالة إنه حاول تهريب 100 مهاجر إلى بريطانيا في قوارب وشاحنات صغيرة.

ويتحدر العديد من المهاجرين المحتملين من إقليم كردستان شمالي العراق.

ورغم كون الإقليم أكثر ازدهارا واستقرارا نسبيا من مناطق أخرى من البلاد، يدفع ارتفاع معدلات البطالة والفساد الكثير من الشباب الأكراد إلى القيام بهذه الرحلة الخطيرة. (سكاي نيوز عربية)
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