23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
العقرب.. أكبر مهربي البشر والمطلوب الأول أوروبيا سقط بقبضة الأمن
Lebanon 24
14-05-2024
|
02:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت سلطات الأمن في إقليم كردستان العراق، القبض على أحد أكثر مهربي البشر المطلوبين في أوروبا، الإثنين.
وقال الجهاز الأمني التابع لحكومة الإقليم، إنه ألقى القبض على برزان مجيد الملقب بـ"العقرب" في السليمانية، بناء على طلب من الإنتربول و"بعد تبادل المعلومات الاستخبارية".
Advertisement
وأضاف أنه تم تسليمه إلى إدارة العدل في الإقليم.
وأعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا عن اعتقال مجيد، عبر حسابها على منصة "إكس".
وكانت وكالة الجريمة قد أصدرت نداء للمساعدة في تعقب مجيد عام 2022، بعد إدانته غيابيا في بلجيكا بجرائم تهريب بشر، بعد تحقيق مشترك بين لندن وبروكسل.
وقالت الوكالة إنه حاول تهريب 100 مهاجر إلى بريطانيا في قوارب وشاحنات صغيرة.
ويتحدر العديد من المهاجرين المحتملين من إقليم كردستان شمالي العراق.
ورغم كون الإقليم أكثر ازدهارا واستقرارا نسبيا من مناطق أخرى من البلاد، يدفع ارتفاع معدلات البطالة والفساد الكثير من الشباب الأكراد إلى القيام بهذه الرحلة الخطيرة. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"مصدقة حالا شاكيرا".. ميريام فارس تُثير الجدل بطريقة رقصها (فيديو)
Lebanon 24
"مصدقة حالا شاكيرا".. ميريام فارس تُثير الجدل بطريقة رقصها (فيديو)
04:43 | 2024-05-13
13/05/2024 04:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد "الدولار المصرفي"
Lebanon 24
هذا جديد "الدولار المصرفي"
15:53 | 2024-05-13
13/05/2024 03:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفصال نجمة ستار أكاديمي عن زوجها الملحن الشهير.. اليكم السبب
Lebanon 24
إنفصال نجمة ستار أكاديمي عن زوجها الملحن الشهير.. اليكم السبب
06:05 | 2024-05-13
13/05/2024 06:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة مصارف لبنان المالية تنتقل إلى دولة عربيّة.. "لا سيولة" واحتجاز ودائع!
Lebanon 24
أزمة مصارف لبنان المالية تنتقل إلى دولة عربيّة.. "لا سيولة" واحتجاز ودائع!
11:00 | 2024-05-13
13/05/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطرٌ داخل مطاعم "شاورما" في مدينة لبنانية.. ماذا كُشف هناك؟
Lebanon 24
خطرٌ داخل مطاعم "شاورما" في مدينة لبنانية.. ماذا كُشف هناك؟
06:01 | 2024-05-13
13/05/2024 06:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:12 | 2024-05-14
بعد سفرهم بفيزا غير مخصصة للحج.. لبنان يفرج عن 11 عراقيا
03:55 | 2024-05-14
بعد زلزال إثيوبيا أمس.. تحذير من طوفان قد يغرق السودان!
03:30 | 2024-05-14
أمرٌ قد يجعل نتنياهو أكثر تهوراً.. تقرير لـ"The Guardian" يكشف
03:24 | 2024-05-14
قطر تعلن أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وصلت لطريق مسدود
03:20 | 2024-05-14
مديرة صندوق النقد تحذّر من الذكاء الاصطناعي: ضَرب سوق العمل
03:17 | 2024-05-14
دبابات إسرائيلية تتوغل في مناطق سكنية شرقي رفح
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
14/05/2024 11:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
14/05/2024 11:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
14/05/2024 11:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24