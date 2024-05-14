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عربي-دولي

فجّت رأس حارسه.. شاهدوا كيف اعتدى أحد الاشخاص على الرئيس الأرجنتيني بزجاجة (فيديو)

Lebanon 24
14-05-2024 | 02:49
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قضت محكمة أرجنتينية بسجن غاستون أرييل ميركانزيني، الذي ألقى زجاجة على الرئيس خافيير مايلي مما أدى لإصابة أحد حراسه، عندما كان مسافرا من الكونغرس إلى كاسا روسادا مع شقيقته، لمدة 3 سنوات.
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انتشار مشاهد مهاجمة الرئيس الأرجنتيني بزجاجة فجت رأس حارسه (صور+ فيديو)

وقضت المحكمة بسجن الرجل سنة ونصف بسبب إلقاء الزجاجة، إضافة إلى عقوبة العنف الجنسي ضد طليقته، التي كانت بالفعل تثقل كاهله عندما تم القبض عليه بتهمة مهاجمة رئيس الدولة.
 
ووافقت القاضية ماريا يوجينيا كابوتشيتي، أمس الاثنين، على المحاكمة المختصرة التي توصل إليها الأسبوع الماضي الدفاع الرسمي والمدعي العام كارلوس ريفولو.
 
ووفقا للحكم، طلب المتهم الخضوع لعلاج إعادة التأهيل وإزالة السموم حتى شفائه. وأشارت أوراق المحكمة إلى أنه "يفهم ويعترف صراحة بوجود الوقائع في المحاكمة ويتحمل المسؤولية المنسوبة إليه".
 
وفي الساعة الواحدة بعد ظهر يوم 10 كانون الاول 2023، تنقل خافيير مايلي من الكونغرس إلى كازا روسادا مع شقيقته كارينا مايلي، الأمينة العامة الحالية للرئاسة.
 
وأثناء المرور بالسيارة عبر أفينيدا دي مايو ومونتيفيديو، سقطت زجاجة على نائب المفوض غييرمو أرمينتانو، المنتمي إلى هيئة الإشراف على الأمن والحراسة في الشرطة الفيدرالية الأرجنتينية، وكانت الضربة فوق الأذن وبدأ الدم يتساقط باتجاه رقبة الحارس.

واختبأ الشخص المسؤول عن إلقاء الزجاجة ضمن مجموعة من المؤيدين في الشارع. وتم التعرف عليه من قبل قوات الأمن المحلية بعد لحظات من الحدث، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لعدم وجود دليل. (روسيا اليوم)

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