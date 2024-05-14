تقرير يكشف.. إسرائيل تتعمد قصف عمال الإغاثة في غزة

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أوضح تقرير صادر عن "هيومان رايتس ووتش" أن القوات الإسرائيلية نفذت ما لا يقل عن 8 ضربات على قوافل ومبان لعمال إغاثة في غزة منذ تشرين الاول.وقالت المنظمة الحقوقية إن "في هذه الحوادث قتلت القوات الإسرائيلية 15 شخصا على الأقل، من بينهم طفلان، وأصابت 16 آخرين".وأوضحت أن 5 من هذه الهجمات كانت موضوع تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مؤخرا، وتضمن أدلة مرئية واتصالات داخلية بين منظمات الإغاثة والجيش الإسرائيلي.وتابعت أن هذه الحوادث وقعت "رغم أن منظمات الإغاثة قدمت إحداثيات مواقعها إلى السلطات الإسرائيلية لضمان حمايتها".وأضافت "هيومان رايتس ووتش" أن السلطات الإسرائيلية "لم تصدر تحذيرات مسبقة لأي من منظمات الإغاثة قبل الضربات، التي قتلت أو أصابت على الأقل 31 عامل إغاثة ومن معهم". (سكاي نيوز عربية)