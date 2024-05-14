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عربي-دولي
دبابات إسرائيلية تتوغل في مناطق سكنية شرقي رفح
Lebanon 24
14-05-2024
|
03:17
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أكد سكان ان دبابات إسرائيلية توغلت صباح اليوم الثلاثاء شرق رفح، ودخلت أحياء الجنينة والسلام والبرازيل.
وقال أحد السكان لـ"رويترز": "تقدمت الدبابات هذا الصباح غرب طريق صلاح الدين إلى داخل حيي البرازيل والجنينة. هم الآن في المنطقة المأهولة وهناك اشتباكات".
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وأظهر مقطع فيديو منتشر على منصات التواصل الاجتماعي دبابة في شارع جورج بحي الجنينة، بينما لم تتمكن "رويترز" من التحقق من الفيديو.(سكاي نيوز)
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