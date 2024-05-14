دبابات إسرائيلية تتوغل في مناطق سكنية شرقي رفح

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أكد سكان ان دبابات إسرائيلية توغلت صباح اليوم الثلاثاء شرق رفح، ودخلت أحياء الجنينة والسلام والبرازيل.‬‬وقال أحد السكان لـ"رويترز": "تقدمت الدبابات هذا الصباح غرب طريق صلاح الدين إلى داخل حيي البرازيل والجنينة. هم الآن في المنطقة المأهولة وهناك اشتباكات".وأظهر مقطع فيديو منتشر على منصات التواصل الاجتماعي دبابة في شارع جورج بحي الجنينة، بينما لم تتمكن "رويترز" من التحقق من الفيديو.(سكاي نيوز)