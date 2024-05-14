مديرة صندوق النقد تحذّر من الذكاء الاصطناعي: ضَرب سوق العمل

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أوضحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا خلال مؤتمر في زيورخ الإثنين أن الذكاء الاصطناعي يتوغل في سوق العمل العالمية "مثل تسونامي".وأضافت أنه من المرجح أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على 60 بالمئة من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة و40 بالمئة من فرص العمل حول العالم خلال العامين المقبلين.وأردفت في المؤتمر الذي نظمه المعهد السويسري للدراسات الدولية المرتبط بجامعة زيوريخ "لدينا القليل من الوقت لإعداد الناس والشركات لذلك".وقالت أيضا إن "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى زيادة هائلة في الإنتاجية إذا تمكنا من إدارته بشكل جيد، لكنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى المزيد من المعلومات المضللة، وبطبيعة الحال، المزيد من عدم المساواة في مجتمعنا".وأكدت جورجييفا أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر عرضة للصدمات في السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى جائحة كورونا في العام 2020، وكذلك الحرب في أوكرانيا.كما طمأنت جورجييفا "لسنا في ركود عالمي".وأضافت "في العام الماضي كانت هناك مخاوف من انزلاق معظم الاقتصادات إلى الركود، وهذا لم يحدث. التضخم الذي ضربنا بقوة شديدة آخذ في الانخفاض، في كل مكان تقريبا". (فرانس24)