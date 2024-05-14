محاكمة ترامب مُستمرة.. محاميه السابق يفجر مُفاجأة نارية!

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في جلستها الـ 16، دخلت محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بأسبوعها الخامس في المحكمة الجنائية لولاية نيويورك في مانهاتن، منعطفاً حاسماً حول قضية دفع أموال لممثلة إباحية بغية إسكاتها عن علاقة مزعومة معه.فقد كشف مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، أمام هيئة المحلفين أمس الاثنين أن المرشح الرئاسي الجمهوري وافق شخصياً على دفع مبلغ مالي لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز للتكتم على أمر لقاء جنسي مزعوم بينهما وعدم نشر أي قصص إخبارية من شأنها إلحاق الضرر بحملته لعام 2016.تبيع قصتها في لحظة حرجةكما أضاف أن ترامب طلب منه العثور على أفضل طريقة لدفع 130 ألف دولار إلى دانيالز قبل انتخابات عام 2016 ليشتري صمتها إزاء لقاء عام 2006، وقال له "افعل ذلك فحسب"، وفق ما نقلت رويترز.كذلك أردف كوهين الذي كان في السابق أحد مساعدي ترامب الأكثر ولاء والآن الشاهد الرئيسي للادعاء أنه علم أن دانيالز كانت تبيع قصتها في لحظة حرجة بالنسبة لمحاولة ترامب الوصول إلى البيت الأبيض سنة 2016."كارثة كاملة"وأفاد أن ترامب كان يريد بشدة إسكات الممثلة الإباحية خشية أن تكون مزاعمها "كارثة كبرى" لحملته الانتخابية. وقال له حينها: "هذه كارثة، كارثة كاملة. ستكرهني النساء... ستكون هذه كارثة للحملة".فيما ذكر ممثلو الادعاء أن ترامب دفع لكوهين بعد الانتخابات وأخفى المبلغ عن طريق تسجيله بخلاف الواقع على أنه رسوم توكيل قانوني في سجلات شركته العقارية.34 اتهاماًيشار إلى أن ترامب يواجه 34 اتهاماً تتعلق بتزوير سجلات أعمال.وبحسب ممثلو الادعاء، فإن سجلات الأعمال المعدلة غطت على انتهاكات قانون الانتخابات وقانون الضرائب التي ترفع مستوى التهم الموجهة إلى ترامب من الجنح إلى الجنايات، وهو ما يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات. (العربية)