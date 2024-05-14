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عربي-دولي

بسبب تفوهه بـ"لغة بذيئة".. سجن أميركي في موسكو 10 أيام

Lebanon 24
14-05-2024 | 05:01
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أمرت محكمة روسية باحتجاز مواطن أميركي لمدة 10 أيام بسبب تفوهه بـ"لغة بذيئة" أثناء تفتيش الشرطة لشقته في موسكو، حسبما ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن ممثلي ادعاء قولهم إن المواطن الأميركي أنجيلو جوزيف تالاريكو (36 عاما) سب أفراد الشرطة باللغة الإن;ليزية، عند وصولهم إلى شقة زوجته، لإجراء تفتيش بناء على تحقيق في قضية تتعلق بسرقة عملات "بتكوين" مشفرة في منطقة مورمانسك.
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وأضافت الصحيفة أن تقريرا صادرا عن الشرطة ذكر أن المواطن الأميركي، الذي انتقل إلى روسيا من لوس أنجلوس، صاح في وجه أفراد الشرطة واستخدم كلمتين بذيئتين معروفتين، و"فهموا معناهما".

وأنكر المواطن الأميركي ارتكاب مخالفة إدارية تتمثل في القيام بتصرفات غير لائقة واستخدام لغة نابية.

وذكرت الصحيفة أن السلطات ألقت القبض على الرجل في موسكو وأدانته المحكمة وأمرت باحتجازه لمدة 10 أيام.

ونفى محاميه الاتهامات الموجهة له، وقال إن الرجل الأميركي وزوجته كانا في المطبخ أثناء تفتيش الشقة، وتم رفض الطعن الذي تقدم به.

وتحذر الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى روسيا لعدة أسباب، من بينها "احتمال تعرضهم للمضايقة والاستهداف من قبل مسؤولي الأمن الحكوميين الروس"، و"التطبيق التعسفي للقانون".
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