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إقتصاد

بيسكوف: تخلّي واشنطن عن استيراد اليورانيوم الروسي المخصّب لن يؤثر علينا

Lebanon 24
14-05-2024 | 06:29
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قلل متحدث الكرملين دميتري بيسكوف من تأثير حظر واشنطن استيراد اليورانيوم الروسي المخصب للمفاعلات الأمريكية على الصناعة النووية الروسية، مشيرا إلى صعوبة منافسة روسيا بهذا المجال.
 
وأشار بيسكوف إلى الولايات المتحدة تلجأ إلى استخدام أدوات منافسة غير شريفة عندما تواجه مشاكل في المنافسة.

وقال خلال حديثه مع الصحفيين اليوم الثلاثاء: "الحظر الأمريكي ليس حرجا بالنسبة للصناعة النووية الروسية حيث يصعب على الأمريكيين منافستنا على الساحة الدولية، وبمجرد أن يواجهوا الصعوبات لا يدخرون سعيا في ضرب قواعد ومبادئ التجارة الدولية". (روسيا اليوم) 
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