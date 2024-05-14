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بايدن لرئيس إسرائيل: التزامنا بأمنكم ثابت

Lebanon 24
14-05-2024 | 07:12
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وسط توتر العلاقات خلال الأسابيع الأخيرة بعد تهديد الرئيس الأميركي بتعليق شحنات الأسلحة إذا توغل الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة، بعث جو بايدن رسالة إلى نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
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وأشار بايدن في الرسالة إلى أن الولايات المتحدة "فخورة بعلاقتها الدائمة مع إسرائيل"، وفق ما نقلت صحيفة The Times of Israel، الخميس.


كما أضاف: "لقد كان العام الماضي مؤلماً للغاية، حيث تعرضت إسرائيل لأسوأ هجوم بتاريخها في 7 تشرين الأول 2023"، حسب الرسالة.

فيما كرر أن "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل صارم". (العربية) 
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