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عربي-دولي

محكمة العدل الدولية تعقد جلسات "إجراءات طوارئ" إضافية ضد إسرائيل

Lebanon 24
14-05-2024 | 07:51
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أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع يومي الخميس والجمعة لبحث إجراءات طوارئ جديدة، طلبت جنوب إفريقيا فرضها بسبب الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح في قطاع غزة.

ورفعت جنوب إفريقيا شكوى إلى محكمة العدل الدولية في نهاية كانون الأول متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهي تهمة نفتها إسرائيل بشدة.
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وأمرت المحكمة في كانون الثاني إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة، وقضت بأنه على إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات إلى غزة.

وبعد أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ المزيد من التدابير، مستشهدة بتقارير عن توغل معلن في رفح وهو طلب رفضته المحكمة.
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