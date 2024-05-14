الجيش الروسي يعلن "التقدم بعمق" في خاركيف

Advertisement

أكد الجيش الروسي أنه "يتقدم بعمق في الدفاعات" الأوكرانية في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد، حيث يشن هجوما بريا، موضحا أنه سيطر على بلدة جديدة فيها.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قواتها "حررت" بلدة بوغروفاتكا القريبة من الحدود الروسية ومن مدينة فوفتشانسك الأوكرانية و"تقدمت بعمق في دفاعات العدو".ودخلت القوات الروسية أوكرانيا قرب خاركيف، ثاني أكبر مدنها، يوم الجمعة لتفتح جبهة شمالية شرقية جديدة في الحرب التي تدور رحاها إلى حد بعيد في الشرق والجنوب منذ عامين تقريبا.