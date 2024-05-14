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الأمم المتحدة: أبلغنا إسرائيل بتحرك مركبتنا التي تعرضت لهجوم

Lebanon 24
14-05-2024 | 08:30
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أكدت الأمم المتحدة أنها أبلغت السلطات الإسرائيلية بتحرك المركبة التي كانت تقل موظفين تابعين للمنظمة الأممية، التي تعرضت لإطلاق نار في رفح جنوبي قطاع غزة، الإثنين، مما أدى إلى مقتل موظف هندي.

وأعلنت الأمم المتحدة الإثنين مقتل أحد عناصر الأمن التابعين لها في هجوم على مركبة في غزة، وهي الحادثة الأولى التي تشهد مقتل موظف دولي في المنظمة في قطاع غزة منذ بدء الحرب قبل أكثر من 7 أشهر.
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وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة رولاندو غوميز خلال مؤتمر صحافي إن الموظف القتيل مواطن هندي.

وأكدت بعثة الهند لدى الأمم المتحدة في نيويورك على حزنها العميق، وقالت: "نشعر بحزن عميق لفقدان الضابط وايبهاف كالي الذي كان يعمل في إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة في غزة".
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