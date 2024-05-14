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بيلاوسوف: المهمة الأساسية أمامي بصفتي وزير الدفاع تلبية حاجة الجيش من الأسلحة

Lebanon 24
14-05-2024 | 08:49
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أعلن أندريه بيلاوسوف المرشح لحقيبة الدفاع الروسية أن المهمة الأساسية له في منصبه الجديد تلبية حاجة القوات في العملية العسكرية في أوكرانيا بأحدث أنواع الأسلحة، وبالكميات المطلوبة.

وقال: "علينا بحث أساليب قتالية جديدة وألا نتقن مواجهة الأساليب الجديدة، بل ابتكار أسليبنا والتفوق بها".
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وتابع: "عمليات التجنيد العادية مستمرة في صفوف قواتنا، ولا أعني هنا تعبئة جديدة للعملية العسكرية في أوكرانيا، بل سير التجنيد للخدمة بشكلها الطبيعي. اعتمادنا في العملية العسكرية فقط على التعاقد والمتطوعين".

وشدد بيلاوسوف على أهمية تحقيق الأهداف التي وضعها الرئيس فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو الانتصار بالعملية العسكرية في أوكرانيا وبأقل الخسائر البشرية... هذه مسؤولية كبيرة على عاتقنا أمام الشعب الروسي.

وتابع: "العملية العسكرية مستمرة وكافة القضايا الملحة الآن تتركز عليها".
وأضاف: "أعني القضايا المتعلقة بتزويد قواتنا في العملية العسكرية بأحدث أنواع الأسلحة وبالكميات المطلوبة بما يشمل ذخائر المدفعية والصواريخ ووسائط الحماية الذاتية للعسكريين، والاتصالات، والطائرات بدون طيار، وأجهزة الحرب الإلكترونية". (روسيا اليوم) 
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