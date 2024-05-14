وزير دفاع بريطانيا يتهرب من الإجابة على سؤال حول عقد "صفقة" مع ترامب

تهرب وزير دفاع بريطانيا غرانت شابس من الإجابة عن سؤال حول نقاش بين وزير الخارجية كاميرون والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن اتفاق في أوكرانيا ينفذه ترامب إن فاز بالانتخابات.



وأشار كاميرون أثناء المنقاش الذي أجراه مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد "يتوصل إلى اتفاق" في كانون الثاني المقبل.

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وعندما سأل مقدم برنامج "راديو تايمز" الوزير شابس عمّا إذا كان كاميرون قد ذكر لترامب شيئا عن صفقة أوكرانيا المحتملة، أجاب بأنه لم يشهد على المحادثة.



وأضاف: "ربما قال (كاميرون) لترامب إنه من المهم للغاية أن... يوافق الكونغرس على حزمة (المساعدة لأوكرانيا)... لا يوجد أي معنى في محاولة بريطانيا إقناع... أوكرانيا...التخلي عن جزء من أراضيها". (روسيا اليوم)