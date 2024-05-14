تسببت باندلاع حريق كبير.. تحطم طائرة بدون طيار خلال مناورات "الناتو" في إستونيا

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سقطت طائرة بدون طيار خلال مناورات عسكرية لـ"الناتو" في إستونيا تشارك فيها عدة دول في حلف شمال الأطلسي، وتسببت باندلاع حريق كبير، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.وبحسب موقع Postimees، "فقد سقطت أول أمس طائرة بدون طيار في Saarde Parish خلال مناورة كبيرة تسمى "عاصفة الربيع"، مما أدى إلى حريق بالمنطقة استغرق إخماده ساعة ونصف".وكانت الطائرة تحتوي على نحو ستة لترات من البنزين، وقد اشتعلت عند سقوطها وتسببت في حريق امتد إلى مساحة نحو 50 مترا مربعا.وتجرى التدريبات واسعة النطاق "عاصفة الربيع"، التي يشارك فيها حوالي 14 ألف عسكري من عدد من دول الناتو، في إستونيا في الفترة من 6 إلى 17 أيار.وتعد أكبر مناورات لقوات الدفاع الإستونية، والغرض منها هو التدريب القتالي لوحدات مختلفة من الجيش الإستوني والتفاعل مع الأفراد العسكريين من حلفاء الناتو. (روسيا اليوم)