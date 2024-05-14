زيلينسكي يطالب بلينكن بصواريخ باتريوت للدفاع عن خاركيف

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بأنظمة باتريوت للدفاع الجوي لمدينة خاركيف، التي تتعرض لتهديد الصواريخ الروسية.



وقال زيلينسكي في كييف خلال زيارة بلينكن المفاجئة، إن اثنين من هذه الأنظمة ضروريان لحماية ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، والمنطقة المحيطة بها على الحدود مع روسيا.

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