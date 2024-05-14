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عربي-دولي

حماس ترد على سوليفان بشأن المفاوضات والإبادة الجماعية

Lebanon 24
14-05-2024 | 11:08
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اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق اليوم الثلاثاء، أن "مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يستخف بعقول العالم".

جاء ذلك في معرض رده على تصريحات مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك خلال مؤتمر صحفي أمس، ذكر فيه ضرورة مطالبة حماس بالعودة إلى المفاوضات، وقال إن إدارة بايدن لا تعتبر قتل إسرائيل الفلسطينيين في غزة "إبادة جماعية".
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وأضاف الرشق أن العالم يعرف جيدًا أن حماس لم تتخلّف عن أي جولة من جولات المفاوضات، وأنها وافقت على الاتفاق الذي عُرِض عليها، وأن إسرائيل هي التي كانت "تتهرّب من جولات المفاوضات، ولم تلتزم ببنود الاتفاق، وبدلًا من الرد على الوسطاء، بدأت الهجوم على رفح، وأعادت التصعيد في الشمال".

كما أشار إلى حديث مستشار الأمن القومي الأميركي حول توصيف ما يحدث في غزة، موضّحًا أن قول سوليفان إنه لا يعتقد أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية هو "شيء متوقع مِمَّنْ أُصيبوا بعمى البصر والبصيرة".

وتابع: "إنهم شركاء شراكة كاملة مع الاحتلال في تنفيذ المجازر وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزّل في غزة على مدار أكثر من سبعة أشهر، ويدعمون النازيين الجدد بكل أنواع الأسلحة والعتاد العسكري". (الجزيرة)
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