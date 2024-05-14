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توسيع العقوبات الأوروبية على إيران

Lebanon 24
14-05-2024 | 11:40
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قرر الاتحاد الأوروبي توسيع عقوباته المفروضة على إيران "بسبب توريدها طائرات مسيرة" إلى روسيا، لتشمل الصواريخ وأنشطة النقل والشحن إلى الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

 وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان الثلاثاء، "بسبب الدعم العسكري المستمر الذي تقدمه إيران لروسيا في الحرب بأوكرانيا، ودعمها مجموعات مسلحة غير حكومية في منطقتي الشرق الأوسط والبحر الأحمر، وهجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، تقرر توسيع نطاق العقوبات المفروضة على طهران لتشمل الصواريخ وألا تقتصر على الطائرات المسيرة فحسب.

 ووفق القرار الجديد، سيفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأفراد والكيانات التي تزود أو تبيع أو تنقل مكونات الصواريخ والطائرات المسيرة إلى إيران.

 وبموجب القرار، سيتم تجميد أصول الأشخاص المستهدفين في دول الاتحاد الأوروبي وسيتم فرض حظر السفر عليهم إلى دول الاتحاد.

 كما سيتم حظر التحويل المباشر أو غير المباشر للأموال إلى الأشخاص أو الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.

( الأناضول)

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