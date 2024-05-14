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عربي-دولي

بالفيديو إشكال كبير في برلمان... شاهدوا ما فعلته نائبة بزميلها

Lebanon 24
14-05-2024 | 11:32
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لوقوع إشكال كبير بين النواب، في برلمان جورجيا، قبل التصويت على مشروع قانون العملاء الأجانب.
 
 
وظهرت نائبة وهي تضرب أحد زملائها على رأسه، فيما حصل تدافع بين نواب آخرين. (رصد لبنان 24)
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