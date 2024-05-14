بالفيديو إشكال كبير في برلمان... شاهدوا ما فعلته نائبة بزميلها

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لوقوع إشكال كبير بين النواب، في برلمان جورجيا، قبل التصويت على مشروع قانون العملاء الأجانب.

وظهرت نائبة وهي تضرب أحد زملائها على رأسه، فيما حصل تدافع بين نواب آخرين. (رصد لبنان 24)