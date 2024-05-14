نداء إسرائيلي عاجل لأهالي غزة... ماذا طلبت منهم؟

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وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، نداء إخلاء عاجل لسكان مناطق شمال قطاع غزة.وقال أدرعي في منشور على "إكس": إلى جميع السكان المتواجدين في أحياء الكرامة والسلاطين والزهور في منطقة شمال قطاع غزة، حماس تستخدم أراضيكم لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية ولذلك سيعمل الجيش الإسرائيلي بقوة ضدها بشكل عاجل".وتابع: "من أجل سلامتكم عليكم اخلاء المنطقة فورا إلى المآوي المعروفة غرب مدينة غزة". (سكاي نيوز)