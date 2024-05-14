شكري لكاتس: مصر ترفض سياسة تزييف الحقائق

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قال وزير الخارجية المصرية سامح شكري، إنّ "مصر ترفض سياسة تزييف الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي"، مشدداً على أن "إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حالياً".وجاء تعليق شكري ردا على تصريحات وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسؤولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة. (سكاي نيوز)