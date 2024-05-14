الدفاع المدني في غزة: نفذنا مهمات بالحرب تعادل 24 عاماً من العمل ما قبل الحرب

قالت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، الثلاثاء، إنها نفذت منذ 7 تشرين الأول الماضي، 37 ألفا و500 مهمة إنسانية داخل القطاع، "ما يعادل جهود 24 عاما من العمل في الوضع قبل الحرب الإسرائيلية".

وأضافت المديرية في بيان: "على مدار الساعة تواصل طواقم المديرية العامة للدفاع المدني القيام بواجبها الإنساني تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، بالتزامن مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وأكدت أن "جهود طواقم الدفاع المدني الإنسانية التي نبذلها لم تتوقف في جميع محافظات قطاع غزة، حيث أننا وعلى مدار حرب الإبادة الجماعية قمنا بتنفيذ 37 ألفا و500 مهمة إنسانية، وهو ما يعادل 24 عاماً من العمل في الوضع ما قبل الحرب".

وأشارت إلى أن ذلك "أدى إلى زيادة تهالك وتلف المركبات والمعدات، وبرغم ما تعرضنا له من الاحتلال من قتل كوادر الدفاع المدني". (الأناضول)