بلينكن: يجب أن تدفع روسيا ثمن ما دمّره بوتين في أوكرانيا

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إعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن على المجتمع الدولي أن يجبر روسيا على دفع ثمن الدمار الذي خلفته في أوكرانيا خلال أكثر من عامين من الحرب.وقال بلينكن في كلمة ألقاها في أوكرانيا: "ما دمره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يجب أن تدفع روسيا لإعادة بنائه".وأضاف: "منحنا الكونغرس سلطة الاستيلاء على الأصول الروسية في الولايات المتحدة، ونحن ننوي استخدامها".كما تعهد بأن تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا حتى يتم "ضمان" أمنها في مواجهة روسيا.