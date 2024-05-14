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بلينكن: يجب أن تدفع روسيا ثمن ما دمّره بوتين في أوكرانيا

Lebanon 24
14-05-2024 | 13:06
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إعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن على المجتمع الدولي أن يجبر روسيا على دفع ثمن الدمار الذي خلفته في أوكرانيا خلال أكثر من عامين من الحرب.


وقال بلينكن في كلمة ألقاها في أوكرانيا: "ما دمره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يجب أن تدفع روسيا لإعادة بنائه".
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وأضاف: "منحنا الكونغرس سلطة الاستيلاء على الأصول الروسية في الولايات المتحدة، ونحن ننوي استخدامها".


كما تعهد بأن تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا حتى يتم "ضمان" أمنها في مواجهة روسيا.

وقال بلينكن: "جئت إلى أوكرانيا حاملاً رسالة: أنتم لستم وحدكم"، مضيفاً: "الولايات المتحدة معكم منذ اليوم الأول".


وتابع: "سنبقى معكم حتى يتم ضمان أمن أوكرانيا وسيادتها وقدرتها على اختيار مسارها".

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