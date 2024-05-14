Advertisement

إقتصاد

دولة عربية تحافظ على الصدارة العالمية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.. تعرفوا إليها

Lebanon 24
14-05-2024 | 13:25
A-
A+
Doc-P-1199429-638513148076325949.jpg
Doc-P-1199429-638513148076325949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حافظت إمارة دبي على المركز الأول عالميا في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، للعام الثالث على التوالي، وفقا لبيانات مؤشر "فايننشال تايمز –إف دي آي ماركتس"، بحسب ما ذكره ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، الثلاثاء.

 وبحسب بيانات المؤشر فقد استحوذت دبي على 6 بالمئة من حجم مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، حيث استقطبت 1650 مشروعاً استثمارياً أجنبياً بقيمة تزيد على 39.2 مليار درهم.

ساهمت هذه المشاريع في استحداث نحو 45 ألف فرصة عمل، بحسب ما ذكره المؤشر.

وقال الشيخ حمدان بن محمد: "ملتزمون بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصاد دبي لتصبح ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم... رسالتنا لمجتمع الأعمال المحلي والعربي والعالمي واضحة ومباشرة.. نحن معكم، فنجاحكم من نجاح دبي". ( سكاي نيوز)

 

Advertisement

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:42 | 2024-05-14
16:40 | 2024-05-14
16:18 | 2024-05-14
16:15 | 2024-05-14
16:00 | 2024-05-14
16:00 | 2024-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24