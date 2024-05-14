دولة عربية تحافظ على الصدارة العالمية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.. تعرفوا إليها

حافظت إمارة دبي على المركز الأول عالميا في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، للعام الثالث على التوالي، وفقا لبيانات مؤشر "فايننشال تايمز –إف دي آي ماركتس"، بحسب ما ذكره ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، الثلاثاء.

وبحسب بيانات المؤشر فقد استحوذت دبي على 6 بالمئة من حجم مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، حيث استقطبت 1650 مشروعاً استثمارياً أجنبياً بقيمة تزيد على 39.2 مليار درهم.

ساهمت هذه المشاريع في استحداث نحو 45 ألف فرصة عمل، بحسب ما ذكره المؤشر.

وقال الشيخ حمدان بن محمد: "ملتزمون بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصاد دبي لتصبح ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم... رسالتنا لمجتمع الأعمال المحلي والعربي والعالمي واضحة ومباشرة.. نحن معكم، فنجاحكم من نجاح دبي". ( سكاي نيوز)