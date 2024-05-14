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غوتيريش يدعو مجددا إلى "إعادة فتح معبر رفح" في غزة

Lebanon 24
14-05-2024 | 14:35
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إلى إعادة فتح معبر رفح "فورا"، عقب إغلاقه قبل أيام من قبل القوات الإسرائيلية.

 جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، نشرها الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

 وقال دوجاريك إن "الأمين العام يشعر بالفزع إزاء تصعيد النشاط العسكري في رفح وما حولها من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية".

وأوضح أن تلك التطورات في رفح "تؤدي إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وتفاقم الوضع المتردي بالفعل".

وأكد دوجاريك على "وجوب احترام وحماية المدنيين في جميع الأوقات، في رفح وفي أي مكان آخر في غزة. لا يوجد حاليا مكان آمن لسكان غزة".

وأوضح دوجاريك أن غوتيريش يدعو إلى "إعادة فتح معبر رفح على الفور"، مؤكدا وجوب أن يكون هناك "وصول إنساني دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة".

كما جدد الأمين العام للأمم المتحدة نداءه "العاجل" من أجل "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن". (الأناضول)

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