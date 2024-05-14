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"لا رهائن لا استقلال".. غليان في شوارع تل أبيب

Lebanon 24
14-05-2024 | 16:15
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" خرجت للتظاهر عشية الذكرى 76 لعيد الاستقلال رافضة الاحتفال بهذه المناسبة ومطالبة بإعادة جميع أبنائها وذويها.

 وجاء في منشور الصحيفة: "عائلات المختطفين تتظاهر أمام كيريا في تل أبيب، هاتفين (لا يوجد سبب للاحتفال بالاستقلال)".

وأشارت الصحيفة إلى أن "عائلات الرهائن ومؤيديهم خرجوا عشية عيد استقلال إسرائيل الـ 76، للتظاهر أمام بوابة بيغن في منطقة كيريا في تل أبيب، مطالبين الحكومة بإعادة جميع المحتجزين منذ 221 يوما".

 ونقلت الصحيفة عن يفعات كالديرون، قريبة أحد المختطفين، قولها: "عشرات الآلاف من المواطنين لم يحتفلوا بعيد الاستقلال اليوم، لأنه لا يوجد سبب للاحتفال قبل أن يعود أحباؤنا، استقلال إسرائيل هذه الأيام هو أيضا موضع شك".

 وبحسب الصحيفة أغلق نحو 200 متظاهر شارع بيغن في تل أبيب.

 ويصادف "يوم الاستقلال" المذكور الـ14 من شهر أيار ويحتفل فيه الإسرائيليون منذ العام 1948، بعد أن تلا رئيس الوزراء الأول لإسرائيل، ديفيد بن غوريون، وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل والتي يطلق عليها أيضا اسم "وثيقة الاستقلال"، ووقع عليها برلمانيو البلاد آنذاك.

وقررت إسرائيل هذا العام إقامة احتفالات هادئة بدون ألعاب نارية، وسط الحرب المستمرة مع "حماس" في غزة وأزمة الرهائن. (روسيا اليوم)

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