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بوتين يوقع مراسيم تعيين الوزراء الجدد

Lebanon 24
14-05-2024 | 16:00
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، مراسيم تعيين نواب رئيس الوزراء والوزراء الجدد في الحكومة التي تم تشكيلها بعد الانتخابات الرئاسية.

وتضم الحكومة الجديدة 10 نواب لرئيس الوزراء و21 وزيرا. 
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