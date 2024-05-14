بريطانيا: اجتياح رفح لن يوقِف صادراتنا من الأسلحة إلى إسرائيل

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ذكر أوليفر داودن نائب رئيس الوزراء البريطاني لرويترز أن "بريطانيا ستواصل الموافقة على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، قائلا إن أي عملية إسرائيلية شاملة في رفح لن تؤدي في حد ذاتها إلى تعليق إمدادات الأسلحة البريطانية".وقال داودن: "التقييم الذي نجريه لضوابط تصدير الأسلحة من أكثر التقييمات صرامة على الصعيد العالمي... لا يمثل أي إجراء بعينه خطا أحمر".وأضاف: "مثلما عرض وزير الخارجية قبل بضعة أيام، نحن واثقون من الاستمرار في صادرات الأسلحة هذه".