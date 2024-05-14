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البيت الأبيض: بايدن سيستخدم الفيتو ضد أي مشروع قرار بالكونغرس يقيّد إرسال أسلحة لإسرائيل

Lebanon 24
14-05-2024 | 18:29
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستخدم الفيتو ضد أي مشروع قرار بالكونغرس يقيد إرسال أسلحة لإسرائيل.
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