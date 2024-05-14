18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
8
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
البنتاغون: بدء تشغيل المنصة البحرية في غزة في الأيام المقبلة
Lebanon 24
14-05-2024
|
19:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن البنتاغون أن الميناء العائم الذي بناه الجيش الأميركي لتسريع وصول المساعدات إلى غزة سيبدأ تشغيله في الأيام المقبلة، وذلك بعدما أرجئ وضعه في الخدمة الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.
الميناء العائم الذي باشرت الولايات المتحدة بناءه في الشهر الماضي والذي تبلغ كلفته 320 مليون دولار على أقل تقدير يرمي إلى إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمّر والذي يشهد منذ سبعة أشهر حربا بين إسرائيل وحركة حماس.
Advertisement
لكن الأحوال البحرية السيئة جعلت من غير الآمن المضي في عملية ربط المنصة بساحل غزة، ما اضطر الجيش الأميركي إلى نقل جزأي المنشأة التي أنجز بناؤها إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.
ولدى سؤاله عن موعد تثبيت الميناء في موقعه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركي بات رايدر: "أعتقد أن بإمكانكم أن تتوقعوا أن يبدأ تشغيله في الأيام المقبلة"، من دون إعطاء أي موعد محدّد.
وأشار رايدر إلى وجود مدمّرات تابعة للبحرية الأميركية في المنطقة قادرة على توفير دعم أمني للعملية.
وسبق أن أشار البنتاغون إلى أن جنودا إسرائيليين سيتولون تثبيت رصيف المنصة بساحل غزة، لإبقاء الجنود الأميركيين بعيدين من أراضي القطاع.
وقال رايدر إن "الولايات المتحدة ومنظّمات إنسانية تعمل على تجميع المساعدات في قبرص "ليتم تحميلها على متن السفن لنقلها إلى المنصة العائمة".
ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تريد أن يتم توصيل المساعدات إلى غزة بمعدل متزايد"، مشيراً إلى جهود تبذلها بلاده لفتح معبر رفح المغلق منذ الأسبوع الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في عرض البحر وبأجواء رومانسية.. مؤثرة لبنانية تعلن خطوبتها على وسيم إيطالي (فيديو)
Lebanon 24
في عرض البحر وبأجواء رومانسية.. مؤثرة لبنانية تعلن خطوبتها على وسيم إيطالي (فيديو)
01:24 | 2024-05-14
14/05/2024 01:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار خبر زواجها مدنياً في أبو ظبي.. سارة أبي كنعان تطل بالأبيض (صور)
Lebanon 24
بعد انتشار خبر زواجها مدنياً في أبو ظبي.. سارة أبي كنعان تطل بالأبيض (صور)
04:49 | 2024-05-14
14/05/2024 04:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بغطاء على الرأس.. عارضة الأزياء التونسية تتألق في أبو ظبي برفقة زوجها المذيع اللبناني (صور)
Lebanon 24
بغطاء على الرأس.. عارضة الأزياء التونسية تتألق في أبو ظبي برفقة زوجها المذيع اللبناني (صور)
04:12 | 2024-05-14
14/05/2024 04:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ مساء اليوم في الضاحية الجنوبية... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ مساء اليوم في الضاحية الجنوبية... ما هي طبيعته؟
15:01 | 2024-05-14
14/05/2024 03:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله يحسُم مصير السنوار.. هذا أبرز سيناريو بين غزة ولبنان!
Lebanon 24
نصرالله يحسُم مصير السنوار.. هذا أبرز سيناريو بين غزة ولبنان!
03:00 | 2024-05-14
14/05/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:26 | 2024-05-14
آلاف المتظاهرين في جورجيا بعد إقرار البرلمان قانون التأثير الأجنبي
20:00 | 2024-05-14
"الخارجية" الأميركية تحوّل مساعدات عسكرية لإسرائيل إلى الكونغرس لمراجعتها
19:00 | 2024-05-14
العثور على شخص محتجز لدى جاره بعد 26 عاماً
18:29 | 2024-05-14
البيت الأبيض: بايدن سيستخدم الفيتو ضد أي مشروع قرار بالكونغرس يقيّد إرسال أسلحة لإسرائيل
17:48 | 2024-05-14
بريطانيا: اجتياح رفح لن يوقِف صادراتنا من الأسلحة إلى إسرائيل
16:42 | 2024-05-14
عن حصيلة الشهداء في غزة.. الصحة العالمية: لا خطأ في الإحصاء
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
15/05/2024 05:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
15/05/2024 05:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
15/05/2024 05:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24