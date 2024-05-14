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عربي-دولي

"الخارجية" الأميركية تحوّل مساعدات عسكرية لإسرائيل إلى الكونغرس لمراجعتها

Lebanon 24
14-05-2024 | 20:00
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قال مسؤول أميركي، يوم أمس الثلاثاء، إن وزارة الخارجية حوّلت حزمة مساعدات أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل إلى الكونغرس لمراجعتها.
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