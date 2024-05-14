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عربي-دولي
اقتربتا من جهة الشرق.. إسرائيل تعترض مسيّرتين وفصائل عراقية تتبنى
Lebanon 24
14-05-2024
|
22:58
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أعلن الجيش الإسرائيلي ان طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو نجحت في اعتراض طائرتين بدون طيار اقتربت من الأجواء الإسرائيلية من جهة الشرق.
وأضاف البيان أن الطائرتين لم تتمكنا من دخول المجال الجوي الإسرائيلي.
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وكانت قد أصدرت فصائل مسلحة عراقية بيانا أكدت فيه استهدافها لإيلات بالطيران المسيّر.
من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مدني وإصابة خمسة جنود جراء صواريخ أطلقت أمس الثلاثاء من لبنان على الجانب الإسرائيلي من الحدود.
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري في إحاطة متلفزة "على الحدود الشمالية، قُتل مدني اليوم جراء صاروخ مضاد للدبابات أصاب أداميت" الكيبوتس الواقع عند الحدود مع لبنان.
وأشار هاغاري إلى أن القوات الإسرائيلية "هاجمت خلال النهار عشرات الأهداف لحزب الله في جنوب لبنان".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه تم رصد "إطلاق صواريخ عدة مضادة للدبابات من لبنان" وإن جنديا أصيب بجروح متوسطة فيما إصابات أربعة آخرين طفيفة.(سكاي نيوز)
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