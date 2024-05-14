طائرة ترامب تتعرض لحادث في فلوريدا.. هذا ما حصل!

اصطدم جناح طائرة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهي من طراز بوينج 757، بطائرة خاصة في أثناء تحركها بمطار وست بالم بيتش الدولي في فلوريدا، وفق ما افاد به مصدر مطلع لوكالة رويترز للأنباء.

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وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان، إن الطائرة بوينغ 757 ذات الملكية الخاصة اصطدمت بطائرة خاصة متوقفة وغير مأهولة. ولم يحدد بيان الإدارة ما إذا كانت الطائرة مملوكة لترامب.





وأضافت إدارة الطيران أن الحادث وقع في منطقة بالمطار لا توجه فيها الإدارة الطائرات، مضيفة أنها تحقق في الأمر.





وعقد ترامب تجمعا حاشدا في وايلد وود بولاية نيوجيرزي يوم السبت. وقد وقع الحادث بعد أن هبطت الطائرة في مطار وست بالم بيتش في حوالي الساعة 1:20 صباح يوم الأحد. (سكاي نيوز)