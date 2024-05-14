Advertisement

عربي-دولي

طائرة ترامب تتعرض لحادث في فلوريدا.. هذا ما حصل!

Lebanon 24
14-05-2024 | 23:10
A-
A+
Doc-P-1199548-638513506975026057.jpg
Doc-P-1199548-638513506975026057.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اصطدم جناح طائرة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهي من طراز بوينج 757، بطائرة خاصة في أثناء تحركها بمطار وست بالم بيتش الدولي في فلوريدا، وفق ما افاد به مصدر مطلع لوكالة رويترز للأنباء.
Advertisement
وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان، إن الطائرة بوينغ 757 ذات الملكية الخاصة اصطدمت بطائرة خاصة متوقفة وغير مأهولة. ولم يحدد بيان الإدارة ما إذا كانت الطائرة مملوكة لترامب.


وأضافت إدارة الطيران أن الحادث وقع في منطقة بالمطار لا توجه فيها الإدارة الطائرات، مضيفة أنها تحقق في الأمر.


وعقد ترامب تجمعا حاشدا في وايلد وود بولاية نيوجيرزي يوم السبت. وقد وقع الحادث بعد أن هبطت الطائرة في مطار وست بالم بيتش في حوالي الساعة 1:20 صباح يوم الأحد. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:25 | 2024-05-15
01:15 | 2024-05-15
00:44 | 2024-05-15
00:32 | 2024-05-15
00:28 | 2024-05-15
00:08 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24