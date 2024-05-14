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عربي-دولي

كشف بيانات 80 ألف طالب و40 ألف موظف.. مدينة أوروبية تتعرّض لهجوم سيبراني!

Lebanon 24
14-05-2024 | 23:33
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تعرضت مدينة هلسنكي لهجوم إلكتروني، قد يكون كشف بيانات 80 ألف طالب و40 ألف موظف بلدي، حسبما أفادت الهيئة المسؤولة عن الأمن السيبراني في فنلندا لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال جوسي إيرونين المسؤول في المركز الوطني للأمن السيبراني لفرانس برس، إن شبكة البيانات التي تستخدمها إدارة التعليم في المدينة التي تشرف على التلاميذ من سن الطفولة وحتى التعليم الثانوي في هلسنكي، تعرضت لهجوم إلكتروني في 30 نيسان، مشيرا إلى أن "هذه واحدة من أكبر الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المدن الفنلندية".
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ومن خلال استغلال ثغرة أمنية في الخادم المتصل بهذه الشبكة، تمكن القراصنة من الوصول إلى الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام هويات الطلاب وممثليهم القانونيين والموظفين في مدارس العاصمة.

وحصل القراصنة أيضا، على أسماء المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني لجميع موظفي البلدية، بحسب ما قالته مدينة هلسنكي في بيان.

بدوره، قال جوكا بيكا أوجولا مدير خدمات مدينة هلسنكي: "هذا خرق خطير للبيانات قد يكون له عواقب مؤسفة على عملائنا وموظفينا".

وبحسب المدينة فإن "بعض الوثائق تتضمن معلومات شخصية سرية أو حساسة، مثل الشهادات الطبية أو الإجازات المرضية.

وأضاف هلسنكي: "لا يمكننا استبعاد احتمال وصول منفذي الهجوم إلى بيانات الأفراد الخاضعة لقيود عدم الافشاء". (سكاي نيوز)

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