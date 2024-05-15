Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يلغي زيارته إلى إسبانيا والبرتغال.. والسبب؟

Lebanon 24
15-05-2024 | 00:28
A-
A+
Doc-P-1199570-638513550409986956.jpg
Doc-P-1199570-638513550409986956.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رجحت قناة "سي إن إن البرتغال" أن يكون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد ألغى زيارته إلى إسبانيا والبرتغال على خلفية "تفاقم الوضع في بلاده" مع استمرار تقدم الجيش الروسي.

ويبدو أن القيادة الأوكرانية قد توصلت إلى استنتاج مفاده، أن الوضع الصعب في الجبهة وخاصة في ماقطعة خاركوف يجعل زيارة رئيس البلاد إلى الخارج غير مناسبة.
Advertisement

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل الإعلام الإسبانية عن إلغاء زيارة زيلينسكي إلى إسبانيا المقررة الجمعة.

وكان من المتوقع أن يوقع زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اتفاقية حول الضمانات الأمنية بين كييف ومدريد.

ويتقدم الجيش الروسي بنشاط في مقاطعة خاركوف وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير قرى بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا وبوغروفاتكا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-05-15
03:06 | 2024-05-15
02:47 | 2024-05-15
02:40 | 2024-05-15
02:34 | 2024-05-15
02:06 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24