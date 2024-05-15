زيلينسكي يلغي زيارته إلى إسبانيا والبرتغال.. والسبب؟

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رجحت قناة "سي إن إن البرتغال" أن يكون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد ألغى زيارته إلى إسبانيا والبرتغال على خلفية "تفاقم الوضع في بلاده" مع استمرار تقدم الجيش الروسي.ويبدو أن القيادة الأوكرانية قد توصلت إلى استنتاج مفاده، أن الوضع الصعب في الجبهة وخاصة في ماقطعة خاركوف يجعل زيارة رئيس البلاد إلى الخارج غير مناسبة.وفي وقت سابق، أعلنت وسائل الإعلام الإسبانية عن إلغاء زيارة زيلينسكي إلى إسبانيا المقررة الجمعة.وكان من المتوقع أن يوقع زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اتفاقية حول الضمانات الأمنية بين كييف ومدريد.ويتقدم الجيش الروسي بنشاط في مقاطعة خاركوف وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير قرى بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا وبوغروفاتكا. (روسيا اليوم)