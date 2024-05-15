روسيا تتقدم على مختلف الجبهات.. وبلينكن يعزف الغيتار في كييف! (فيديو)

لم يمنع تقدم القوات الروسية على مختلف الجبهات الأوكرانية، وزير الخارجية الأميركي من ممارسة هوايته الأحب على قلبه، ألا وهي عزف الغيتار في كييف.



وقد ظهر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أنتونتي بلينكن، في مقطع فيديو انتشر كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يؤدي أغنية "Rocking to the Free World" في مكان ما من العاصمة الأوكرانية كييف.



وبينما انتشر الفيديو بكثرة، لفتت التعليقات إلى أن وزير الخارجية الأميركي أراد من المعزوفة، إيصال رسالة إلى مواطني البلاد بطريقة إبداعية. لذلك التقط غيتارا في الحانة، وبدأ في غناء أغنية "Rockin' in the Free World" لنيل يونج - كرسالة مفادها أن الولايات المتحدة، والعديد من بقية دول العالم، لا تقاتل من أجل أوكرانيا فحسب، بل من أجل السلام أيضا.

JUST IN: US Secretary of State Antony Blinken performing 'Rocking to the Free World' at a venue in Kyiv, Ukraine. pic.twitter.com/MkpyvHHRIA — The Spectator Index (@spectatorindex) May 14, 2024 Advertisement

وكان بلينكن وصل صباح الثلاثاء، إلى كييف في زيارة مفاجئة، ترمي لطمأنة الأوكرانيين بشأن استمرار دعم الولايات المتحدة لبلادهم وإمدادهم بالأسلحة في وقت تشنّ فيه روسيا هجوما على منطقة خاركيف، وفقا لما قاله للصحافيين مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية. (العربية)